Maxi blitz a Termini la Polizia identifica oltre 500 persone 4 arresti e 6 denunce – Il video

Nella giornata del 15 gennaio 2026, la Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione presso la stazione Termini di Roma, identificando oltre 500 persone. Sono stati eseguiti quattro arresti e sei denunce, nell’ambito di un intervento coordinato con il supporto del I Reparto Volo. L’intervento ha avuto come obiettivo il controllo e la sicurezza dell’area, garantendo maggiore ordine pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Operazione straordinaria della Polizia di Stato messa in campo dalle prime ore del pomeriggio odierno nell’area della Stazione Termini grazie al supporto del I Reparto Volo che ha perimetrato l’area. Immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, ma anche evasione fiscale e rispetto delle norme di settore in materia di attività commerciali sono i target cui l’operazione straordinaria messa in campo è stata orientata. Gli agenti dei Reparti mobili, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme ai Reparti Prevenzione Crimine ed alle Unità cinofile antidroga hanno operato a cominciare dai ballatoi di via Giolitti, dove si è proceduto alla identificazione massiva di tutti gli abituali frequentatori degli spazi.🔗 Leggi su Open.online

