Mara Sattei è pronta per Sanremo 2026 dov' è in gara con Le cose che non sai di me Poi esce il nuovo disco e si sposa Ecco cosa ci ha detto

Mara Sattei è pronta per Sanremo 2026 dov' è in gara con Le cose che non sai di me

«Stavolta volevo fare uscire Sara»: Mara Sattei – nome d’arte di Sara Mattei – è in «una fase della vita felice». E lo vuole far sapere a tutti, via Sanremo 2026, con la sua canzone in gara Le cose che non sai di me. È la sua seconda volta all’Ariston (nel 2023 portò Duemilaminuti ), ma «è come se fosse la prima», racconta, «perché torno con una nuova consapevolezza e come cantautrice». Le cose che non sai di me, scritto da lei e prodotto da thasup (il fratello Davide Mattei), Dona (nome d’arte del fidanzato Alessandro Donadei) ed Enrico Brun, è un brano che nasce da una convinzione: le storie d’amore migliori sono quelle in cui tutto accade in maniera semplice e naturale. 🔗 Leggi su Amica.it

