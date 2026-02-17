Mara Sattei è pronta per Sanremo 2026 dov' è in gara con Le cose che non sai di me Poi esce il nuovo disco e si sposa Ecco cosa ci ha detto
«Stavolta volevo fare uscire Sara»: Mara Sattei – nome d’arte di Sara Mattei – è in «una fase della vita felice». E lo vuole far sapere a tutti, via Sanremo 2026, con la sua canzone in gara Le cose che non sai di me. È la sua seconda volta all’Ariston (nel 2023 portò Duemilaminuti ), ma «è come se fosse la prima», racconta, «perché torno con una nuova consapevolezza e come cantautrice». Le cose che non sai di me, scritto da lei e prodotto da thasup (il fratello Davide Mattei), Dona (nome d’arte del fidanzato Alessandro Donadei) ed Enrico Brun, è un brano che nasce da una convinzione: le storie d’amore migliori sono quelle in cui tutto accade in maniera semplice e naturale. 🔗 Leggi su Amica.it
Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di me
Mara Sattei si prepara a tornare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me, dopo il debutto nel 2023 con Duemilaminuti.
Mara Sattei: il titolo del brano con cui sarà in gara al 76esimo Sanremo è “Le cose che non sai di me”
Mara Sattei torna al Festival di Sanremo con il brano
Mara Sattei con Le cose che non sai di me a Sanremo 2026
Argomenti discussi: Il tempo passa, ma bisogna abitarlo al meglio: Mara Sattei arriva a Sanremo con un nuovo disco e tanta consapevolezza; Mara Sattei ft. thasup: testo e significato del nuovo brano Everest; Mara Sattei: A Sanremo racconto la mia storia con Alessandro. Poi annuncia il nuovo disco (con Noemi ed Elisa); Jameson Distilled Sounds torna a Roma con Mara Sattei, Rossella Essence, Eternal Love e il DJ set di Goedi e Filo.
Festival di Sanremo 2026, intervista esclusiva a Mara SatteiTra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 c'è Mara Sattei. La cantante porterà sul palco una canzone intima e delicata dal titolo Le cose che non sai di me. superguidatv.it
Mara Sattei: «È il mio Sanremo più importante, debutto da cantautrice e poi mi sposo»Mara Sattei torna a Sanremo con Le cose che non sai di me, il suo primo pezzo da cantautrice all’Ariston. Tra crescita personale, un album che chiude un racconto iniziato anni fa e una fase di vita «m ... vanityfair.it
Abbiamo incontrato @mara.sattei Abbiamo parlato del nuovo album “Che me ne faccio del tempo”, e del brano in gara a Sanremo “Le cose che non sai di me”. «Racconta l’inizio della storia con il mio compagno (e futuro marito), era il mio chitarrista». - facebook.com facebook
A due settimane dal suo secondo Festival di Sanremo, @marasattei pubblica il nuovo album ‘Che me ne faccio del tempo’. Le parole dell’artista x.com