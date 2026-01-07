Scott McTominay, MVP di Napoli-Hellas Verona, ha commentato l’andamento della partita durante un’intervista a Dazn. L’inglese ha riferito che nel corso dell’intervallo, l’allenatore Antonio Conte ha chiesto ai suoi di adottare un atteggiamento più aggressivo per rispondere alle sfide in campo. Queste parole evidenziano l’importanza delle strategie condivise durante la partita e l’impegno dei giocatori nel rispondere alle indicazioni tecniche.

Scott McTominay, votato MVP di Napoli -Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio al Maradona Le parole di McTominay. «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi, di buttare la palla dentro l’area per essere pericolosi. Poi abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati molto vicini». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi»

