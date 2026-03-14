Piacenza e Modena si affrontano nella prima gara dei quarti di finale, con Piacenza che riesce a recuperare due volte il punteggio e ottenere un pareggio. La partita si conclude con un risultato di 1-1, portando la serie a un pareggio di uno a uno. La sfida tra le due squadre proseguirà nelle prossime gare.

Va sull’1-1 la serie di quarti di finale tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. Tre set a due (18-25 25-17 28-30 25-21 18-16) per la squadra di Dante Boninfante in una combattutissima gara-2, che dimostra una volta di più come sia veramente alto l’equilibrio in questo confronto, e come potrebbe restarlo anche fino alla fine. Per partire forte Modena lo fa, e lo fa da par suo: subito 0-5 con Buchegger e Porro protagonisti su tutta la linea. Di fatto per la Valsa Group l’inizio è già un via libera, perché il divario si allarga anche a 8 punti. Sono soprattutto Bovolenta e Gutierrez a cercare di dare la scossa a Piacenza, ma la squadra ospite di sconti ne fa pochi e non concede mai un riavvicinamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piacenza rimonta due volte Modena e pareggia la serie dei quarti

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