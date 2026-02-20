ex alunni si ritrovano dopo 50 anni con loro anche la maestra cipriani

Gli ex alunni di una scuola elementare si sono riuniti dopo mezzo secolo, portando con sé ricordi e sorrisi. La causa dell'incontro è stata la voglia di ritrovare vecchi amici e condividere le esperienze di allora. Tra loro c’era anche la maestra Cipriani, che ha partecipato con entusiasmo. Durante la serata, hanno rivissuto momenti della loro infanzia e scambiato fotografie d’epoca. La riunione si è svolta in un locale del centro, dove il tempo sembrava essersi fermato. La voglia di rivedersi ha prevalso su tutto.

Si sono ritrovati dopo 50 anni dalla scuola elementare per passare una serata insieme e ricordare tante cose belle di quei tempi. Sono gli ex alunni della classe elementare prima B dell’anno scolastico 1981-82, accompagnati dalla maestra Bruna Cipriani. E’ stata anche l’occasione per raccontarsi le rispettive vicende di questi cinquant’anni. Alcuni si sono sposati ed hanno figli, altri sono diventati stimati professionisti e comunque ognuno di loro è riuscito ad affermarsi e realizzare buona parte dei sogni di bambino. Ed è stato bello per tutti vedere anche la trasformazione che il tempo ha fatto in ognuno di loro, dai più studiosi a quelli più scatenati e più propensi al gioco e alla battuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

