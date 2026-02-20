Ex alunni si ritrovano dopo 50 anni Con loro anche la maestra Cipriani
Gli ex alunni di una scuola elementare si sono riuniti dopo mezzo secolo, portando con sé ricordi e sorrisi. La causa dell'incontro è stata la voglia di ritrovare vecchi amici e condividere le esperienze di allora. Tra loro c’era anche la maestra Cipriani, che ha partecipato con entusiasmo. Durante la serata, hanno rivissuto momenti della loro infanzia e scambiato fotografie d’epoca. La riunione si è svolta in un locale del centro, dove il tempo sembrava essersi fermato. La voglia di rivedersi ha prevalso su tutto.
Si sono ritrovati dopo 50 anni dalla scuola elementare per passare una serata insieme e ricordare tante cose belle di quei tempi. Sono gli ex alunni della classe elementare prima B dell’anno scolastico 1981-82, accompagnati dalla maestra Bruna Cipriani. E’ stata anche l’occasione per raccontarsi le rispettive vicende di questi cinquant’anni. Alcuni si sono sposati ed hanno figli, altri sono diventati stimati professionisti e comunque ognuno di loro è riuscito ad affermarsi e realizzare buona parte dei sogni di bambino. Ed è stato bello per tutti vedere anche la trasformazione che il tempo ha fatto in ognuno di loro, dai più studiosi a quelli più scatenati e più propensi al gioco e alla battuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Reggio Emilia, ex alunni dello Spallanzani si ritrovano dopo 50 anniDopo cinquant’anni, un gruppo di ex alunni dello Spallanzani di Reggio Emilia si ritrova per rivivere ricordi e condividere emozioni di un passato scolastico che ha segnato le loro vite.
Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anniIl 24 gennaio, a distanza di cinquant’anni, gli ex alunni della scuola delle Suore Stigmatine di Arezzo si sono incontrati nuovamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ex alunni si ritrovano dopo 50 anni. Con loro anche la maestra Cipriani; Le esperienze passate: la parola ai protagonisti; Bancarotta Olicar, risarcimento da 22 milioni. Condannato l’ex re degli appalti pubblici; Amarcord I Ragazzi del Pinocchio 60 anni dopo.
Ex alunni e prof si ritrovano dopo 57 anniI ritrovi di ex alunni ed ex insegnanti sono momenti sempre emozionanti. Diventano speciali come nel caso degli alunni della classe quarta delle elementari di Casette di 57 anni fa, che hanno ... ilrestodelcarlino.it
Reggio Emilia, ex alunni dello Spallanzani si ritrovano dopo 50 anniReggio Emilia, 18 dicembre 2025 – Si conoscono da cinquant’anni e cinquanta sono gli anni trascorsi da quando si sono incontrati per la prima volta sui banchi della sezione A, nella classe di tedesco, ... ilrestodelcarlino.it
Vi condivido l'attività di scrittura di parole con i suoni dolci e duri della C e della G che ho preparao per i miei alunni. Attività che farò svolgere dopo aver presentato le consonanti C e G. - facebook.com facebook