Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni di reclusione. La sentenza riguarda un procedimento legale in cui si evidenzia come abbia cercato di giustificare azioni considerate illegali. La decisione giudiziaria si basa su comportamenti che sono stati valutati come parte di un’azione prolungata nel tempo. La vicenda si è svolta in ambito giudiziario e si è conclusa con questa condanna.

Irene Pivetti ha "portato avanti un proposito criminoso per lungo tempo, adottando comportamenti capziosi" per "precostituirsi postume giustificazioni" e creare "un meccanismo che le consentisse il trasferimento di ingenti somme di denaro senza mai ravvedersi del suo operato e senza neppure porlo in discussione". E, poi, ha tentato "di giustificare l’ingiustificabile", cercando "escamotage per depotenziare i propri illeciti". Lo scrive la quarta sezione penale della Corte d’Appello nelle motivazioni della sentenza con cui, il 10 dicembre, ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per l’ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio nel processo, scaturito dall’inchiesta del pm Giovanni Tarzia, che vedeva al centro una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: "Ha cercato di giustificare l’ingiustificabile"

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Temi più discussi: Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminoso; Irene Pivetti e la motivazione della condanna, i giudici: Proposito criminoso di lunga durata; Pivetti, confermata la condanna a 4 anni: Ha cercato di giustificare l’ingiustificabile; Condanna definitiva per Irene Pivetti, i giudici: Ha tentato di giustificare l’ingiustificabile.

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