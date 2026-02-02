Dopo il corteo di Torino, Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs, prova a spiegare le ragioni dietro le sue posizioni. Le sue parole cercano di giustificare scelte che molti considerano difficili da difendere. La sua presenza tra i manifestanti ha attirato l’attenzione, anche perché si distingue per l’aspetto e il modo di parlare. Ora, si aspetta di capire come reagirà l’opinione pubblica a questa sua uscita pubblica.

Quarantacinque anni, torinese doc, lunga carriera politica alle spalle. Dice che ha provato "disgusto", ma anche che "Torino sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav" A dispetto della barba nera modello Gennaro Carunchio, il marinaio siciliano comunista che Lina Wertmuller ha reso immortale in “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, Marco Grimaldi, vice-capogruppo alla Camera per Avs, non capitano né siciliano ma torinese doc (quartiere Vanchiglietta) e socialista per autodefinizione, non se ne va in giro su un gommone in mezzo al Mediterraneo, ma comunque campeggia orgoglioso dal suo sito e dai suoi social, su sfondo rosso, con il pugno orgogliosamente alzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chi è Marco Grimaldi, il vicecapogruppo di Avs che, dopo il corteo di Torino, prova a giustificare l'ingiustificabile

La notizia dell’agente preso a martellate a Torino ha fatto il giro nelle ultime ore.

Dopo le violenze di Askatasuna a Torino, arriva anche la denuncia di Marco Grimaldi, deputato di Avs.

