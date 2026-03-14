Più tutele per i medici L’accordo della Regione

Nelle ultime settimane la Regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo integrativo regionale dedicato alla medicina generale. L’intesa è stata raggiunta con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e riguarda le tutele e le condizioni di lavoro di professionisti del settore. La firma segna un passaggio importante per il settore sanitario regionale.

È stato siglato, nelle settimane scorse, il nuovo accordo integrativo regionale per la medicina generale, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Accordo che l’assessore regionale Massimo Fabi sta illustrando in tutte le aziende sanitarie della regione che, nei prossimi mesi, dovranno applicarlo a livello locale. Ieri i è stata la volta di Ferrara. Insieme all’assessore c’erano i dirigenti regionali Ilaria Camplone e Alfonso Buriani. Ad accoglierli e ad aprire l’incontro, svoltosi all’Ospedale di Cona, la direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi Nicoletta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più tutele per i medici. L’accordo della Regione Articoli correlati Certificati medici per i rimpatri, l'assessore: "Estendere modello Ravenna a tutta la regione, più tutele per sanitari"La Regione Emilia-Romagna proporrà di estendere a tutto il territorio regionale un protocollo Immigrazione su ispirazione di quello sottoscritto nel... Leggi anche: Più tempo per la famiglia e più tutele per la sicurezza: raggiunto l'accordo alla Cocif 200 Common Verbs in English (To + Base Form) | Improve English Vocabulary Approfondimenti e contenuti su Più tutele per i medici L'accordo della... Temi più discussi: Più tutele per i medici. L’accordo della Regione; I minori stranieri non accompagnati nel nuovo contesto internazionale; Impianti a fonti rinnovabili, la Regione individua le aree idonee. Ma stop agli espianti di ulivi; Giunta regionale approva Schema Disegno di Legge da trasmettere al Consiglio sulle cosiddette Aree Idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Faraoni, sulla diagnostica in Sicilia più tutele per i soggetti fragiliGarantire l'accesso alle prestazioni diagnostiche a tutela degli utenti con disabilità. Con questo scopo, l'assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, ha firmato una direttiva indirizzata ai ... ansa.it Privacy. Più tutele su uso dati personali da parte di Regioni e AslMaggiori tutele per i cittadini nell'uso dei dati da parte della Pa. quando trattano a fini amministrativi i dati sensibili e giudiziari delle persone – ad esempio a fini di monitoraggio della spesa ... quotidianosanita.it Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è stato candidato alla Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia, per il suo gesto di responsabilità durante la partita contro la Juventus dello scorso 14 febbraio. Fischiat - facebook.com facebook #regione lazio. Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, la proposta di Marco Bertucci è #legge x.com