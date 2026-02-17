Certificati medici per i rimpatri l' assessore | Estendere modello Ravenna a tutta la regione più tutele per sanitari

L’assessore regionale ha annunciato che la Regione Emilia-Romagna vuole portare in tutta la regione il modello di certificati medici per i rimpatri, dopo aver visto come funziona a Ravenna. La causa è il bisogno di offrire maggiori tutele ai medici che si occupano di questo tipo di pratiche. La proposta nasce dall’esperienza fatta in città, dove i medici sono più protetti e hanno procedure più chiare. Ora si punta a rendere tutto il territorio più sicuro e organizzato, seguendo l’esempio di Ravenna.

La Regione Emilia-Romagna proporrà di estendere a tutto il territorio regionale un protocollo Immigrazione su ispirazione di quello sottoscritto nel 2022 tra la Prefettura di Ravenna e l'Ausl Romagna. Ad annunciarlo, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata del Partito democratico (con prima firmataria Eleonora Proni) sull'indagine aperta nei confronti di sei medici del reparto di Malattie infettive di Ravenna, l'assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi. "Ritengo di fondamentale importanza richiamare l’esperienza avviata proprio nel territorio ravennate, che rappresenta un passaggio importante e innovativo sotto il profilo istituzionale e organizzativo - ha spiegato Fabi -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.

Certificati contro i rimpatri, il sindaco di RavennaIl sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha criticato duramente il governo per aver focalizzato l’attenzione sui certificati medici usati per evitare i rimpatri, accusando i membri dell’esecutivo di fare battaglie mediatiche su un tema che riguarda anche altri aspetti della gestione dell’immigrazione.

