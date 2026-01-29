Più tempo per la famiglia e più tutele per la sicurezza | raggiunto l' accordo alla Cocif

L’accordo firmato alla Cocif permette ai lavoratori di passare più tempo con le famiglie e introduce nuove misure per la sicurezza. La notizia ha fatto il giro dell’azienda, che ora si prepara a mettere in pratica quanto stabilito. È un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro in uno dei principali poli produttivi della zona.

Arriva la banca ore per conciliare vita e lavoro nel colosso degli infissi. I sindacati esultano: "Impegno congiunto per standard elevati di protezione" Un passo avanti significativo sul fronte delle relazioni industriali e della tutela dei lavoratori in uno dei poli produttivi più importanti del comprensorio. Nella giornata di ieri, le Rsu e le organizzazioni sindacali di categoria hanno siglato un’intesa con la Cocif Soc. Coop. di Longiano che punta su due pilastri: flessibilità oraria e sicurezza. L’accordo prevede, innanzitutto, la conferma di un sistema di banca ore, strumento pensato per permettere ai dipendenti della cooperativa una gestione più elastica della propria prestazione lavorativa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

