Billie Eilish ha recentemente ricevuto il MLK Jr. Beloved Community Award for Environmental Justice 2026 ad Atlanta, utilizzando il suo discorso per evidenziare l’aumento dell’insicurezza negli Stati Uniti. La cantante ha sottolineato come cittadini pacifici e manifestanti siano spesso vittime di aggressioni e violenze, evidenziando la preoccupante perdita di fiducia nella sicurezza delle proprie case e delle strade. Un intervento che invita a riflettere sulla situazione attuale nel paese.

«A essere onesta, non mi sento davvero di meritare questo premio», ha detto. «Ed è molto strano essere celebrata per il lavoro sull’ambiente in un momento in cui tutto questo sembra meno realizzabile che mai, considerando lo stato del nostro Paese e del mondo in questo momento». Senza citare esplicitamente l’Immigration and Customs Enforcement (Ice), la cantante ha fatto riferimento diretto ai raid sull’immigrazione e alle proteste esplose dopo l’uccisione di Good. Un episodio che l’amministrazione Trump ha definito legittima difesa, sostenendo che la donna stesse cercando di investire l’agente con l’auto, mentre il resto del mondo lo vede come un omicidio ingiustificato, che ha acceso la rabbia di migliaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Billie Eilish contro l’Ice: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o sulle nostre strade»

