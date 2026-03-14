In Lombardia, sempre più lavoratori, tra cui infermieri, lasciano la regione a causa degli alti costi delle abitazioni. Il mercato immobiliare si presenta con prezzi più bassi per cercare di affrontare l’emergenza casa, puntando a un mercato più calmierato. Questa situazione si riflette nell’andamento delle trasferte e delle scelte di residenza di molte persone.

"Oggi sempre più lavoratori, pensiamo solo agli infermieri, scappano dalla Lombardia perché le case costano troppo ". Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, parte da questo dato di fatto per presentare l’obiettivo del progetto di legge per una nuova disciplina dell’abitare. "Abbiamo presentato una proposta – prosegue – che ha l’obiettivo di costruire il mercato calmierato dell’affitto e dell’acquisto, ma con un ragionamento opposto a quello che si è sempre fatto finora. Oggi funziona che si fa il piano economico di quanto costa costruire, si divide quella spesa e si stabilisce quale debba essere l’entità dell’affitto. Con questa proposta di legge, invece, si parte dai destinatari della casa, dall’individuazione delle categorie alle quali si vuole dare la casa: i lavoratori e i professionisti con stipendi bassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Più mercato calmierato contro l’emergenza casa"

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A Milano il convengo “La sfida del mercato calmierato” (13 marzo). Rozza (Pd): “Le nostre proposte per una nuova disciplina dell’abitare”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale - facebook.com facebook