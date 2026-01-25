Suicidio Paolo Mendico la preside si difende dalle accuse sulla mancata vigilanza | Su Paolo non c’era stata alcuna segnalazione

Dopo il suicidio di Paolo Mendico, la preside dell’istituto Pacinotti si è difesa dalle accuse riguardo alla vigilanza, affermando che non aveva ricevuto alcuna segnalazione sulla situazione del ragazzo. La sospensione di tre giorni è stata decisa nell’ambito delle indagini in corso, che cercano di chiarire le responsabilità e le eventuali mancanze nella gestione della vicenda.

Dopo il suicidio del quattordicenne Paolo Mendico, la preside del Pacinotti è stata sospesa per tre giorni. La dirigente si difende affermando che “su Paolo non c’era stata alcuna segnalazione” e definisce la sanzione un “massacro”, sottolineando che la comunità scolastica è “distrutta”. Il suicidio di Paolo Mendico, avvenuto lo scorso 11 settembre, continua a lasciare profondi e lunghi strascichi. Mentre la magistratura prosegue le indagini sulla denuncia dei genitori riguardo a presunti episodi di bullismo, l’Ufficio Scolastico ha emesso i primi provvedimenti disciplinari. La dirigente dell’istituto è stata sospesa dal servizio per tre giorni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Suicidio Paolo Mendico, sospesa la preside. FLC CGIL: “Il Ministero cercava un colpevole a tutti i costi”Il Ministero ha sospeso temporaneamente la preside del liceo Pacinotti in seguito al suicidio di Paolo Mendico, suscitando critiche della FLC CGIL. Caso Paolo Mendico: sospesa la preside dopo il suicidio del quattordicenne vittima di bullismoIl Ministero dell’Istruzione ha sospeso la dirigente dell’Istituto Pacinotti di Fondi, in seguito all’ispezione relativa al caso di Paolo Mendico, il quattordicenne morto dopo aver subito bullismo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il suicidio di Paolo Mendico, la preside sospesa per tre giorni; La madre di Paolo Mendico: A scuola sapevano tutto, la sospensione è troppo poco. Provo ribrezzo e delusione; Quindicenne suicida a Latina, sospesa per tre giorni la preside della scuola; Suicidio Paolo Mendico, i particolari drammatici emersi dai diari. Sospesa per tre giorni la preside. Il suicidio di Paolo Mendico, la preside sospesa per tre giorniNuovo capitolo della tragedia del 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita il giorno prima dell'inizio della scuola, pochi mesi fa. La reazione dei genitori ... ilsole24ore.com Anche la prof mi bullizza. I diari di Paolo prima del suicidio a 14 anni: Umiliato davanti alla classePaolo Mendico si è tolto la vita lo scorso 11 settembre in provincia di Latina. Nel quaderno analizzato da psicologa e grafologa tutti i turbamenti dell’alunno. Sospensione di tre giorni per la dirige ... quotidiano.net Suicidio Paolo Mendico, la preside: «Assurda la mia sospensione, ma la comunità scolastica mi è vicina» x.com Suicidio di Paolo Mendico: dopo la preside provvedimenti disciplinari anche per due insegnanti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.