Scende dall' auto dopo un incidente un veicolo lo travolge e lo uccide | è caccia al pirata della strada

Questa mattina, un uomo è stato investito e ucciso da un'auto che non si è fermata. L’uomo aveva appena lasciato la sua auto dopo aver avuto un incidente, forse per controllare i danni. Mentre si allontanava, un veicolo lo ha preso in pieno e poi è scappato. La polizia sta cercando il pirata e chiede ai testimoni di aiutare con eventuali informazioni.

Era uscito dalla sua auto, forse per sincerarsi dei danni subìti dopo un incidente, ed è stato travolto da un altro veicolo che non si è fermato per prestargli soccorso. Dopo ore di agonia è morto in ospedale l'uomo di 47 anni investito il 3 febbraio lungo il raccordo autostradale di.

