Pippo Balistreri | 41 edizioni addio a Sanremo e via libera

Pippo Balistreri, che ha ricoperto il ruolo di direttore di palco al Festival di Sanremo per quarantuno edizioni, ha deciso di lasciare l’incarico. La sua presenza alla manifestazione si è interrotta dopo molti anni di collaborazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un lungo percorso nel contesto della manifestazione musicale.

Pippo Balistreri abbandona il ruolo di direttore di palco del Festival di Sanremo dopo quarantuno edizioni consecutive. A settantaquattro anni, la decisione segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova gestione operativa. La scelta nasce dalla stanchezza per le dinamiche interne della Rai e dal desiderio di cedere lo spazio alle nuove generazioni. L’ex responsabile tecnico non è stato licenziato ma ha scelto autonomamente di andare via. Il motivo principale risiede nella sua posizione di collaboratore esterno all’interno di un ecosistema aziendale dominato da dipendenti interni, sindacati e funzionari che tendono a escludere chi non fa parte della famiglia Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pippo Balistreri: 41 edizioni, addio a Sanremo e via libera Articoli correlati Leggi anche: “Lascio Sanremo, sono stufo, largo ai giovani. E a Stefano De Martino dico…”: Pippo Balistreri, storico direttore di palco, dà l’addio al Festival Pippo Balistreri, storico direttore di palco di Sanremo: “Lascio, con De Martino è tempo di dare spazio ai giovani”Lo storico direttore di palco dell’Ariston Pippo Balistreri, in questa intervista a Fanpage.