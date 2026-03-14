Pippo Balistreri storico direttore di palco di Sanremo | Lascio con De Martino è tempo di dare spazio ai giovani

Pippo Balistreri, noto come il direttore di palco di Sanremo per oltre quarant’anni, ha annunciato il suo addio. In un’intervista a Fanpage.it, Balistreri ha dichiarato che con De Martino è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Durante la conversazione, ha condiviso alcuni retroscena, aneddoti e incidenti accaduti nel corso della sua lunga carriera al Festival.