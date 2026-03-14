Pippo Balistreri storico direttore di palco di Sanremo | Lascio con De Martino è tempo di dare spazio ai giovani
Pippo Balistreri, noto come il direttore di palco di Sanremo per oltre quarant’anni, ha annunciato il suo addio. In un’intervista a Fanpage.it, Balistreri ha dichiarato che con De Martino è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Durante la conversazione, ha condiviso alcuni retroscena, aneddoti e incidenti accaduti nel corso della sua lunga carriera al Festival.
Lo storico direttore di palco dell’Ariston Pippo Balistreri, in questa intervista a Fanpage.it, ripercorre quarant’anni di Festival tra retroscena, aneddoti e incidenti. Ci conferma che è arrivato il momento di fermarsi: "Questa volta per me è arrivato il momento di lasciare Sanremo". E a De Martino consiglia di dire a tecnici e maestranze: "Sono il nuovo direttore artistico, però datemi una mano perché per me è la prima volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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