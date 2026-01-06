Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio | le regioni a rischio

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza durante le condizioni di maltempo.

Per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

