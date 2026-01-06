Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio | le regioni a rischio

Per domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza durante le condizioni di maltempo.

Maltempo, allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in altre dieci regioni - Nella giornata di oggi prevista un’allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in altre dieci regioni del Centro- tg24.sky.it

Maltempo sull’Italia per l’Epifania: allerta arancione su Lazio e Molise, gialla in altre dieci regioni - Maltempo sull’Italia per l’Epifania: allerta arancione su Lazio e Molise, gialla in altre dieci regioniPiogge e temporali sulle coste tirreniche, neve in calo fino a quote collinari. statoquotidiano.it

Maltempo, allerta arancione in Molise. Pioggia e foschia, monitorati i corsi d'acqua. A Campobasso crollato un muraglione, l'Università sospende le lezioni Aggiornamenti di Fabrizia Aralla, montaggio Gennaro Mastrantonio Tgr Rai #ioseguotgr - facebook.com facebook

Maltempo a Roma, allerta massima per l'Aniene. Una famiglia salvata a Ponte Mammolo ift.tt/AT6VaHt x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.