Arrestato un ricercato da 8 anni per maltrattamenti in famiglia

Il 7 gennaio, i carabinieri di Borgomanero hanno fermato un'auto durante un controllo di routine, scoprendo a bordo un uomo ricercato da otto anni per maltrattamenti in famiglia. L’individuo, gravato da un’ordinanza di carcerazione, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione sottolinea l’importanza delle attività di controllo del territorio per la tutela della sicurezza pubblica.

Fermato per un controllo e arrestato perchè latitante da ben 8 anni.Durante un controllo del territorio i carabinieri di Borgomanero hanno fermato il 7 gennaio un'auto sospetta con a bordo un uomo, che era gravato da un'ordinanza di carcerazione per reato di maltrattamenti in famiglia risalenti.

