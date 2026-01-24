Arresto nella notte per droga operazione nell' hinterland napoletano | di chi si tratta

Nella notte, i carabinieri dell’hinterland napoletano hanno arrestato un giovane, già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito di un’operazione antidroga. L’intervento si è svolto in un’area della periferia, portando al fermo e alla perquisizione del soggetto. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Nella notte, i carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio mirato antidroga, hanno fermato e perquisito un giovane già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di M.C., 20 anni, residente a San Giorgio a Cremano. Addosso al ragazzo sono state trovate alcune dosi di cocaina e hashish pronte alla vendita, oltre a 136 grammi di hashish. Nelle tasche aveva anche 530 euro, ritenuti dai militari frutto dell’attività illecita di spaccio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pusher insospettabili, la scoperta dei carabinieri nell'hinterland napoletanoI carabinieri della compagnia di Giugliano stanno svolgendo attività di contrasto alla droga nell’hinterland napoletano.

