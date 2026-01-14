Louvre sempre più caro scatta l’aumento per i turisti stranieri | come funziona e chi riguarda

Dal 14 gennaio, il Louvre ha aumentato il prezzo d’ingresso per i visitatori provenienti da fuori Europa, con un incremento del 45%. Questa modifica riguarda principalmente i turisti stranieri e mira a riflettere le recenti variazioni nelle politiche di accesso. Di seguito, si approfondiscono le modalità di applicazione dell’aumento e le categorie interessate.

Aumenta il prezzo dei visitatori non europei del Louvre. A partire da oggi, mercoledì 14 gennaio, il museo parigino ha aumentato il prezzo d'ingresso del 45% per la maggior parte dei visitatori che non provengono dall'Europa. La decisione si era resa necessaria per risollevare le finanze del museo parigino, il più visitato al mondo, specialmente dopo i ripetuti scioperi dei dipendenti per protestare contro le condizioni di degrado di alcune ale del museo, il sovraffollamento cronico e la scarsa sicurezza, specialmente dopo il furto dei gioielli di Napoleone.

