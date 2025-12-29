Gli hotel? Sono imprese esportatrici perché ospitano turisti stranieri | la proposta è di Fratelli d’Italia

Gli hotel rappresentano imprese esportatrici, poiché accolgono turisti provenienti da altri paesi. Secondo Fratelli d’Italia, anche le strutture ricettive italiane dovrebbero essere considerate come aziende che vendono all’estero, poiché il loro ruolo contribuisce all’afflusso di valuta nel Paese. Questa prospettiva evidenzia l’importanza del settore alberghiero come elemento di crescita economica e di promozione dell’Italia nel contesto internazionale.

Gli alberghi italiani dovrebbero essere trattati come le aziende che vendono prodotti all’estero? Secondo Fratelli d’Italia sì, perché accogliere visitatori stranieri significa portare valuta nel paese. La proposta è arrivata alla Camera attraverso un ordine del giorno allegato alla discussione sulla legge di bilancio. A presentare l’iniziativa è stato Gianluca Caramanna, figura di spicco del partito di Giorgia Meloni dove coordina il settore Turismo. Caramanna, che collabora gratuitamente anche con la ministra del Turismo Daniela Santanché, ha chiesto al governo di ripensare i criteri che definiscono quali aziende possano essere considerate “esportatrici”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

