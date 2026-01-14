Accoltella la moglie in casa dopo una lite e si presenta insanguinato dai carabinieri | donna gravissima

Una lite domestica si è conclusa con un episodio grave: un uomo ha accoltellato la moglie in casa e si è presentato insanguinato ai carabinieri. La donna è stata soccorsa e si trova in condizioni gravi. L’intera vicenda sta suscitando grande attenzione, mentre le forze dell’ordine approfondiscono i dettagli dell’accaduto. Restate aggiornati su DayItalianews per le ultime notizie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quella che sembrava una giornata normale si è trasformata in un dramma familiare. Durante una discussione tra coniugi, un uomo ha colpito la moglie con un coltello al petto, lasciandola a terra in una pozza di sangue. Con lei, in casa, c’era anche il figlio di meno di due anni. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito, ma poco dopo si è presentato spontaneamente dai carabinieri. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche, mentre lui è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. Il fatto è avvenuto a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. L’aggressione nell’appartamento di via Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accoltella la moglie in casa dopo una lite e si presenta insanguinato dai carabinieri: donna gravissima Leggi anche: Accoltella una donna e poi si uccide, dramma a Cava de’ Tirreni. La 40enne è gravissima Leggi anche: Sporco di sangue si presenta dai carabinieri: "Ho accoltellato mia moglie". Lei trovata in casa col figlio di un anno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Brescia, violenza domestica a Capriolo: il marito dopo una lite accoltella la moglie al collo, è grave agli Spedali Civili; Brescia, accoltella la moglie dopo una lite. La donna è grave ma non sarebbe in pericolo di vita; Accoltella l'ex moglie e poi esce dall'appartamento e si reca alla caserma dei carabinieri: tentato femminicidio a Cortina; Brescia, donna accoltellata in casa: fermato il marito, lei è fuori pericolo. Ventimiglia, marito accoltella la moglie in casa: donna si lancia dal terrazzo, uomo arrestato - Uomo accoltella la moglie a Ventimiglia: donna grave dopo il tentativo di fuga dal terrazzo, marito arrestato dai carabinieri. notizie.it

Andrea Curtolo accoltella l'ex moglie davanti ai figli e scappa: si costituisce poco dopo - I toni di voce che si alzano, il diverbio che si accende, la discussione che sfugge di mano, poi il silenzio e il vicino di casa di via Cademai a Cortina che ieri in ... ilgazzettino.it

Finge di suicidarsi in videochiamata col figlio per attirare la ex moglie, poi la accoltella con le forbici: «La mamma non mi vuole più» - Rita Manganelli, la 45enne gravemente accoltellata dall'ex marito al termine di una lite a Capriolo (Brescia), sarebbe stata attirata in paese dall'uomo dopo che lui ha finto ... msn.com

TI POTREBBE INTERESSARE: Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia: (Adnkronos) - Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un’aggressione avvenuta all facebook

Cortina. Accoltella l'ex moglie al culmine di una lite x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.