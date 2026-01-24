milano 15enne accoltella con una roncola due coetanei dopo una lite sulla metro

Nella serata del 23 gennaio a Milano, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo aver ferito con una roncola due coetanei durante una lite avvenuta sulla metropolitana. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato attenzione sulle conseguenze di comportamenti violenti tra minorenni nella città.

Nella tarda serata del 23 gennaio, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato un 15enne italiano per una violenta lite con due minorenni. Tutto è nato da una discussione iniziata alla fermata della metro Cadorna e proseguita fino alla stazione Lambrate della linea M2. Il giovane aveva aggredito e ferito i ragazzi alle gambe con una roncola. Dopodiché si era dileguato, fuggendo con un bus dell’Atm e nascondendo il giubbino nello zaino per non farsi riconoscere. I militari sono giunti in piazza Bottino, a due passi dalla metro verde dove era avvenuta l’aggressione, e si sono messi sulle tracce del colpevole: lo hanno trovato a bordo del mezzo con la stessa arma usata per minacciare i passeggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

