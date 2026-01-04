I nuovi talenti dell’arte Mozzato curatrice dei prestigiosi Atelier di Bevilacqua La Masa

Camilla Mozzato, nata nel 1982 e originaria di Prato, è stata selezionata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia come nuova curatrice degli Atelier per il biennio 2025-2026. La sua esperienza e competenza nel settore artistico contribuiranno a promuovere i nuovi talenti dell’arte contemporanea, rafforzando il ruolo della fondazione come punto di riferimento nel panorama culturale veneziano.

Camilla Mozzato, classe 1982, pratese d’adozione, è stata scelta dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia come nuova curatrice degli Atelier 2025 - 2026. Gli Atelier Bevilacqua La Masa sono tra i programmi di residenza per artisti più antichi in Europa e hanno origine nel 1898, con la nascita dell’istituzione stessa, per sostenere e valorizzare giovani creativi. Oggi, grazie a un rinnovato progetto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, gli studi d’artista si confermano un’occasione unica in Italia per la crescita dei giovani talenti. Curatrice d’arte contemporanea e docente dei master Curatorial practice e arts management allo IED, l’Istituto europeo di design di Milano, Mozzato vanta numerose collaborazioni, tra cui quelle con La Biennale di Venezia, Fabrica, VAC Foundation e Marsilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Assegnati i 25 atelier di Bevilacqua La Masa, si insedia la nuova curatrice

