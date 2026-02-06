Giovani artiste e artisti Iuav in mostra alla Bevilacqua La Masa

Giovedì 5 febbraio 2026, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nella sede della Giudecca, si apre la mostra

Giovedì 5 febbraio 2026, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nella sede della Giudecca, inaugura User not Found, una mostra con opere e progetti realizzati da studentesse e studenti del Laboratorio avanzato di Cinema espanso del Corso di laurea magistrale in Arti visive e Cinema espanso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Camilla Mozzato, nata nel 1982 e originaria di Prato, è stata selezionata dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia come nuova curatrice degli Atelier per il biennio 2025-2026.

Sentieri Creativi: aperto il bando per giovani artisti under 30 di BergamoTorna «Sentieri Creativi», il progetto promosso dalle Politiche per Giovani del Comune di Bergamo che da undici edizioni unisce la ricerca artistica alle tematiche ambientali, oggi più che mai ... ecodibergamo.it

«Corpi Estranei», al Mo.Ca. la mostra di un collettivo di giovani artistiOpere muscolari: il corpo spiato, scomparso, mistico. In ogni sala una installazione che dialoga con lo spazio ... brescia.corriere.it

Tracey Emin's White Cube Dinner2024 Dipinto dell'artista Emilia Momen Nata a Londra nel 2001 Olio su tela Così giovanissima e già multi premiata Uno di questi è "Giovani Maestre Donne Artiste" 2025— È stata una delle artiste più giovani ad avere un l facebook