Contratti il tribunale boccia Adecco | Discrimina gli stranieri con permessi a scadenza

Il Tribunale di Milano ha stabilito che un lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno regolare può essere assunto e lavorare anche se il permesso scade prima del contratto. La decisione si è resa necessaria in risposta alle pratiche di Adecco, che richiedevano il rinnovo del permesso prima dell’assunzione o proponevano contratti limitati alla durata del permesso. La sentenza chiarisce i diritti dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano.

Milano, 17 gennaio 2026 – Uno straniero regolare in Italia può essere assunto e lavorare anche quando il suo permesso di soggiorno ha una durata inferiore a quella del contratto in somministrazione che gli viene proposto: così ha stabilito il Tribunale di Milano, dando ragione alla Cgil contro il colosso dell'interinale Adecco che subordinava le assunzioni alla presentazione preventiva della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; oppure proponeva, in alternativa, un contratto di lavoro che non superasse la data di scadenza del titolo. Una prassi che il giudice ha dichiarato discriminatoria, accogliendo il ricorso della Cgil Lombardia e del Nidil (la categoria che rappresenta i precari, inclusi i lavoratori in somministrazione), assistite dall'avvocato Alberto Guariso dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione).

Assunzioni e permesso di soggiorno: il tribunale di Milano condanna Adecco per condotta discriminatoria - Accolto il ricorso di Cgil Lombardia e Nidil: illegittima la prassi che subordinava l’assunzione alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. varesenews.it

