Piazza Travaglio ci siamo | dopo le polemiche cominciano i lavori E cambia la viabilità

A partire da sabato, cominciano i lavori di riqualificazione di Piazza Travaglio. Le ruspe si mettono in movimento e la viabilità cambia già dalle prime ore. La zona si prepara a una trasformazione, con i veicoli che devono seguire nuove indicazioni e percorsi temporanei. La prima area di cantiere verrà allestita e si avvieranno le operazioni di sistemazione, dopo settimane di polemiche e discussioni.

Piazza Travaglio, si comincia. Sarà allestita a partire da sabato 7 la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione. L'intervento ha un valore di 2.202.500 euro, di cui 1.554.000 euro finanziati con fondi europei e 648.500 con fondi comunali, e trasformerà questa area in una zona con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Piazza Travaglio si rigenera, via alla prima area di cantiere con modifiche alla viabilitàSarà allestita a partire da sabato 7 febbraio 2026 la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Travaglio a Ferrara, previsti nell'ambito del progetto comunale 'Look Up! Atuss ... cronacacomune.it

Ultimo mercato in piazza Travaglio: Ferrara perde un punto di riferimentoFerrara Dopo aver visto passare tra i propri banchi generazione di ferraresi e non solo, accolti a loro volta da venditori ambulanti altrettanto storici, il mercato del lunedì in piazza Travaglio si c ... msn.com

Il Comune di Ferrara ha deciso di spostare in via sperimentale il mercato settimanale del lunedì da piazza Travaglio all’area dell’Acquedotto (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e aree limitrofe). Domani ci sarà in un confronto pubblico sulla nuova collo facebook