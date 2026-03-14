Piazza Ghiaia | inaugurazione del nuovo spazio Pet Food Corner
Stamattina, nel Mercato di Campagna Amica in piazza Ghiaia a Parma, si tiene l’inaugurazione del nuovo spazio “Pet Food Garden” all’interno del corner del Consorzio Agrario di Parma. L’evento vede la partecipazione del canile locale e presenta novità nutrizionali rivolte agli animali domestici, offrendo un punto di riferimento dedicato agli amici a quattro zampe.
Si terrà stamattina, sabato 14 marzo, all’interno del Mercato di Campagna Amica in piazza Ghiaia a Parma, nel corner del Consorzio Agrario di Parma l’inaugurazione del nuovo spazio “ PET FOOD GARDEN” con novità nutrizionali e non solo per gli amici a 4 zampe e la collaborazione del canile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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