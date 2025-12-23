L' inaugurazione del nuovo Planetario di Palermo | a Villa Filippina uno spazio completamente rinnovato

Sabato 27 dicembre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Planetario di Palermo, situato all’interno di Villa Filippina. L’edificio, recentemente ristrutturato, offre uno spazio aggiornato per l’osservazione e l’educazione astronomica. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le novità e le migliorie apportate, contribuendo alla valorizzazione culturale e scientifica del territorio.

