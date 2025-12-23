L' inaugurazione del nuovo Planetario di Palermo | a Villa Filippina uno spazio completamente rinnovato
Sabato 27 dicembre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Planetario di Palermo, situato all’interno di Villa Filippina. L’edificio, recentemente ristrutturato, offre uno spazio aggiornato per l’osservazione e l’educazione astronomica. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le novità e le migliorie apportate, contribuendo alla valorizzazione culturale e scientifica del territorio.
Sabato 27 dicembre alle ore 11.00 sarà inaugurato il nuovo Planetario di Palermo, all’interno di Villa Filippina, in una veste completamente rinnovata. Uno spazio ripensato per diventare un punto di riferimento cittadino per la divulgazione scientifica, l’educazione e l’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
