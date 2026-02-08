Addio a Enzo Giuntini il re del pet food dell’Altotevere I funerali

L’Altotevere si ferma per l’addio a Enzo Giuntini, il re del pet food locale. I funerali si terranno oggi a Monterchi, dove l’imprenditore ha vissuto fino all’ultimo giorno. La sua azienda, conosciuta in tutta la regione, ha segnato la storia del settore alimentare per animali. La comunità si riunisce per ricordarlo e onorare il suo contributo.

L’Altotevere piange la scomparsa di Enzo Giuntini, figura chiave dell’imprenditoria locale e fondatore dell’omonima azienda di mangimi, avvenuta ieri, 8 febbraio 2026, nella sua casa di Monterchi all’età di 97 anni. Una vita interamente dedicata al lavoro e all’innovazione, quella di Giuntini, che da una piccola attività agricola ha saputo costruire una realtà industriale di rilevanza nazionale e internazionale nel settore del pet food. La notizia della sua dipartita ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità, che lo ricorda come un uomo legato al territorio e un esempio di tenacia imprenditoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

È morto Giuntini, uno dei nomi più noti nel settore del mangime in Italia.

Città di Castello piange la scomparsa di Enzo Giuntini, morto a 97 anni.

