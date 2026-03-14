Nella notte a Piazza Addis Abeba, i Carabinieri hanno eseguito 181 controlli, arrestato due persone e recuperato un telefono smarrito. L'intervento ha riguardato principalmente le risse tra rider e situazioni di degrado urbano. Le forze dell’ordine sono intervenute per mantenere l’ordine e garantire la sicurezza nella zona.

Una notte di controlli straordinari ha trasformato la dinamica a Piazza Addis Abeba, dove i Carabinieri hanno operato per contrastare le risse tra rider e il degrado urbano. L’operazione, avviata venerdì 13 marzo 2026 nel cuore del quadrante africano della capitale, ha portato all’arresto di soggetti coinvolti in reati contro la pubblica fede e alla denuncia di irregolarità lavorative. Il prefetto e il questore hanno supervisionato un intervento mirato che ha coinvolto 181 persone controllate, tra cui 62 cittadini stranieri e 19 lavoratori delle consegne. La rete dei controlli: dai rider agli stranieri. L’intervento si è concentrato su due fronti principali: la regolarizzazione del lavoro e l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Addis: 181 controlli, 2 arresti e telefono recuperato

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