Roma | controlli antidroga da Acilia a piazza Gaparri 9 arresti

A Roma, tra Acilia e piazza Gaparri, sono stati effettuati controlli antidroga che hanno portato all’arresto di nove persone. Durante le operazioni sono state sequestrate significative quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, destinate alla distribuzione illegale. Le attività si sono svolte in un contesto di particolare attenzione alle festività, contribuendo a rafforzare la lotta al traffico di droga nella capitale.

Nel corso di operazioni di polizia mirate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, sono state sequestrate ingenti quantità di cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, pronte per essere vendute sul mercato illegale, in concomitanza con i festeggiamenti. Inoltre, è stato rinvenuto un consistente ammontare di denaro contante, pari a quasi 4.000 euro, considerato il provento dell'attività di spaccio. Questo imponente intervento ha portato all'arresto di 9 individui. Nella giornata di ieri, in tre distinte operazioni antidroga svolte in diverse piazze di spaccio, tra cui piazza Gasparri, Vitinia e Acilia, i carabinieri della compagnia Roma-Ostia hanno arrestato 3 persone.

