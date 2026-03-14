Piani di Bobbio inverno record Turisti della neve cresciuti del 20%

Nei Piani di Bobbio, in Valsassina e Valtorta, sono stati registrati circa 400 mila sciatori durante questo inverno, segnando un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. La stagione invernale si presenta come una delle più affollate degli ultimi anni, con un incremento significativo delle presenze di appassionati della neve che hanno scelto questa località per le attività sulla neve.

BARZIO (Lecco) Già 400mila sciatori sulle piste dei Piani di Bobbio in Valsassina e Valtorta. Sono il 20% in più dell’anno scorso. Un vero e proprio record. E la stagione della neve non è ancora finita. Nel 2025-26 è partita il 29 novembre e si è sviluppata in condizioni ottimali grazie alla combinazione tra innevamento programmato efficiente e alcune nevicate naturali che hanno consentito di mantenere per tutto l’inverno l’intera area sciabile completamente aperta, con ottime condizioni di sciabilità su tutte le piste. "Un risultato che conferma la forte attrattività della stazione, molto frequentata sia dagli sciatori lombardi sia dagli appassionati provenienti dalle aree metropolitane vicine – spiegano da Itb, Imprese turistiche barziesi, la società che gestisce impianti di risalita e piste –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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