Bambina cade dalla seggiovia ai Piani di Bobbio | salvata dalla neve e portata in ospedale a Lecco

Una bambina è caduta dalla seggiovia ai Piani di Bobbio, nel comprensorio sciistico della Valsassina, e è stata salvata grazie alla neve. Dopo l’incidente, è stata trasportata in ospedale a Lecco. L’evento si è verificato il 1° marzo 2026 a Barzio. La bambina ha subito le cure mediche necessarie dopo la caduta.

Barzio (Lecco), 1 marzo 2026 – Una bambina è caduta dalla seggiovia. È successo ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della Valsassina. è caduta da un'altezza di un paio di metri. Nonostante il volo, la neve ha attutito l'impatto e non risulta abbia riportato ferite gravi. L'incidente è successo poco dopo mezzogiorno. La bambina, una straniera, era con i genitori su uno degli impianti di risalita delle piste da sci. Nonostante il blocco di sicurezza, è scivolata sotto la barra di protezione ed è caduta nel vuoto. Il trasferimento in ospedale . L'hanno subito soccorsa i soccorritori delle piste, che, dopo averla immobilizzata l'hanno affidata ai sanitari di Areu e ai volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio, che l'hanno trasferita in ospedale a Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bambina cade dalla seggiovia ai Piani di Bobbio: salvata dalla neve e portata in ospedale a Lecco Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e cade per tre metri: ferita bambina di 5 anni Incidente a Campo Felice: bambina cade dalla seggiovia, traumaUna bambina di sette anni cade dalla seggiovia a Campo Felice: trasportata in elisoccorso al Gemelli Dramma sfiorato sulla neve di Campo Felice, in...