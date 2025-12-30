Brutte cadute sulla neve elicottero in volo ai Piani di Bobbio

Nel pomeriggio ai Piani di Bobbio si sono registrate due cadute sulla neve, che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Gli episodi, avvenuti durante le attività sulla neve, hanno coinvolto alcuni sciatori e praticanti. Le operazioni di soccorso sono state rapide per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Scivolate sulla neve ai Piani di Bobbio. Anche nel pomeriggio si sono verificate due cadute che hanno costretto i soccorritori a intervenire, a stretto giro di posta.Alle 15.50 la centrale operativa di Areu ha inviato l'elicottero decollato da Milano proprio in prossimità dell'elisuperficie nei.

