Serie C girone a All’Inter U23 non bastano La Gumina e Kamate L’Ospitaletto rimonta due volte i nerazzurri

L’Inter U23 ha pareggiato 2-2 contro l’Ospitaletto, un risultato che deriva dalla rimonta degli avversari dopo due reti di La Gumina e Kamate. La partita si è svolta domenica pomeriggio, con i nerazzurri che volevano conquistare tre punti importanti per la classifica, ma hanno incontrato una squadra determinata a non mollare. L’Ospitaletto ha segnato due volte, recuperando lo svantaggio e mantenendo vive le speranze di salvezza.

Si chiude con un 2-2 dalle mille emozioni la combattuta sfida tra Ospitaletto e Inter Under 23. La squadra di Quaresmini, alla ricerca di punti salvezza, parte bene. Messaggi si presenta davanti a Calligaris al 7', ma non riesce ad indirizzare la palla verso la porta, mentre all'11' un tiro-cross di Gualandris finisce sul palo. Scampato il pericolo, i nerazzurri colpiscono. Al 13' Sonzogni respinge un insidioso cross di Cocchi, ma sulla palla arriva La Gumina, che anticipa tutti e sblocca il risultato. Gli arancioni non si disuniscono e al 29' Messaggi recupera un pallone allontanato da Cinquegrano e beffa Calligaris per l'1-1 che accompagna le due contendenti al riposo.