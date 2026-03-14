Petrolio russo il Cremlino esulta | Molti Paesi pronti ad acquistarlo

Il Cremlino ha annunciato che numerosi Paesi sono pronti ad acquistare petrolio russo, dopo l’allentamento delle sanzioni internazionali. Mosca esprime fiducia sulla possibilità di continuare le esportazioni energetiche e sottolinea la disponibilità di mercato per il petrolio proveniente dalla Russia. La dichiarazione arriva in un momento di cambiamenti nelle normative e nelle restrizioni imposte da diversi Paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio di Mosca dopo l’allentamento delle sanzioni. Dal Cremlino arriva un messaggio di fiducia sul futuro delle esportazioni energetiche della Russia. Secondo quanto dichiarato dal portavoce presidenziale Dmitry Peskov, numerosi Paesi sarebbero interessati a iniziare ad acquistare petrolio russo dopo il recente allentamento di alcune sanzioni imposte dagli Stati Uniti. In particolare, la misura riguarda la sospensione delle restrizioni sul petrolio già caricato sulle petroliere, un provvedimento che potrebbe facilitare nuovi scambi commerciali. Peskov ha sottolineato che il mercato energetico internazionale resta molto ampio e ricco di potenziali acquirenti, aggiungendo che l’interesse verso il greggio russo continua a essere elevato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Petrolio russo, il Cremlino esulta: “Molti Paesi pronti ad acquistarlo” Articoli correlati "Pronti a sequestrare la flotta ombra": 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel BalticoControlli, fermi e possibili sequestri delle petroliere irregolari potrebbero colpire uno dei principali canali di finanziamento del Cremlino Dopo... Dazi Usa fino al 25% per i Paesi che comprano petrolio dall’Iran. Il ministro degli esteri di Teheran: “Pronti ad accordo sul nucleare”Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che offre alla Casa Bianca la possibilità di imporre dazi fino al 25% su tutti i beni importati negli... Tutti gli aggiornamenti su Molti Paesi Temi più discussi: Via le sanzioni al petrolio russo: la mossa Usa che aiuta il Cremlino; Trump sblocca gli acquisti di petrolio russo: la boccata di ossigeno per Putin, l'ira Ue e le conseguenze per i mercati; Trump rimette Putin al centro. Un pugno di barili al mondo, dieci miliardi a Mosca (di C. Paudice); Macron a Zelensky: Il prestito sarà onorato. Petrolio russo, deroga Usa alle sanzioni: coro di no. Via le sanzioni al petrolio russo: la mossa Usa che aiuta il CremlinoIl cortocircuito è evidente. Per pompare petrolio nei mercati, gli Usa hanno deciso di revocare le sanzioni sul petrolio russo, misure punitive imposte per arginare il flusso di denaro che finanzia la ... msn.com Trump, via libera al petrolio russo: via le sanzioni per 30 giorni. Ira di Kiev e dei suoi alleatiOggi il Cremlino ha iniziato la sua giornata parlando del mercato energetico globale: non può rimanere stabile senza petrolio della Federazione. Gli ... ilfattoquotidiano.it Toninelli (Ispi): propaganda e obiettivi dell’Iran sono molto diversi da quelli dell’Isis. Area destabilizzata, ora è più difficile il dialogo fra molti Paesi e Israele Leggi l'articolo #terrorismo - facebook.com facebook In molti paesi oggi ci sono donne e bambine il cui diritto più semplice ed essenziale è negato. L’8 marzo deve ricordarci che la festa è incompleta finché verranno negati loro questi diritti. Non ci potrà mai essere un vero 8 marzo se non ci sarà libertà per tutte l x.com