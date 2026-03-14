A Pescara, in via Lago di Borgiano 16, un edificio di edilizia pubblica è stato coinvolto in un conflitto tra residenti e attività illegali. L’immobile, originariamente destinato all’edilizia residenziale, è ora al centro di tensioni legate alla presenza di attività di droga e comportamenti illeciti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono nella zona.

Un edificio di edilizia residenziale pubblica a Pescara, in via Lago di Borgiano 16, è diventato il centro di un conflitto urbano tra residenti onesti e attività illecite. Domenica Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea hanno lanciato l’allarme sulla trasformazione dello stabile in una base operativa per lo spaccio di stupefacenti. La situazione è descritta come insostenibile per le famiglie che abitano nella zona del quartiere Rancitelli-Villa Del Fuoco. I consiglieri comunali del movimento Pettinari per l’Abruzzo hanno incontrato direttamente sul luogo dei fatti, evidenziando come uno spazio nato per sostenere le fasce deboli sia finito per ospitare criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: edilizia pubblica trasformato in covo di droga

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