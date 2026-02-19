Droga e armi sequestrati beni per 10 milioni | ecco il covo del narcotrafficante

La polizia ha sequestrato beni per 10 milioni di euro a Aprilia, dove si nascondeva un noto trafficante di droga. La Direzione Investigativa Antimafia ha organizzato l’operazione con i Carabinieri e la Guardia di Finanza di Roma e Latina, che hanno scoperto un vasto deposito di armi e sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, deriva da un’indagine lunga e complessa. Gli agenti hanno trovato anche documenti e oggetti che collegano il trafficante a una rete internazionale di traffico. La scoperta si inserisce nel contrasto alle organizzazioni criminali.

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguto con il supporto dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Roma e Latina, un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un importante narcotrafficante, originario di Aprilia, in provincia di Latina. L'uomo, gravato da numerosi precedenti tra cui reati in materia di sostanze stupefacenti, armi, estorsione aggravata ed associazione di tipo mafioso, insieme alla moglie si era reso irreperibile a luglio 2024 nel corso dell'operazione "Assedio" condotta dal Centro Operativo Dia di Roma e dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia.