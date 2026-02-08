Caltanissetta | Polizia intensifica controlli nel centro storico contro spaccio e degrado urbano

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha rafforzato i controlli nel centro storico. Gli agenti pattugliano le strade, fermano i sospetti e cercano di tenere sotto controllo lo spaccio di droga e il degrado. La città si prepara a una lotta più decisa contro chi crea problemi.

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha intensificato i controlli nel centro storico della città, in un’azione volta a prevenire e reprimere reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano. Le attività, disposte dal Questore Marco Giambra, si inseriscono in un quadro di vigilanza periodica e mirata che mira a garantire maggiore sicurezza e vivibilità in una delle zone più antiche e frequentate della città. L’intensificazione dei controlli, avvenuta oggi, 7 febbraio 2026, si aggiunge a una serie di interventi già messi in atto nelle settimane precedenti, testimoniando un impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

