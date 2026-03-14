Pesaro 2026 | argilla e arte si incontrano a Casa Bucci

Sabato 14 marzo 2026, alle 15:54, a Pesaro si svolge un evento presso Casa Bucci in cui artisti e appassionati condividono un momento dedicato all’uso dell’argilla e degli smalti. La manifestazione trasforma la location in un laboratorio a cielo aperto, dove si realizza un progetto che coinvolge la creazione artistica con materiali tradizionali. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire tecniche e pratiche legate alla lavorazione della ceramica.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 15:54, Pesaro si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove l’argilla e gli smalti diventano i protagonisti di una narrazione che va oltre la semplice produzione. Il progetto Craft Surfing, promosso dalla CNA Marche, apre le porte delle botteghe per mostrare come il sapere manuale incontri la ricerca artistica contemporanea. L’iniziativa gratuita vede come punto d’incontro Casa Bucci in Strada della Romagna 143, trasformando lo spazio in un hub creativo dove maestri artigiani e designer condividono tecniche antiche e visioni moderne. La giornata inizia con visite guidate nei Musei Civici di Palazzo Mosca, dove capolavori dal Quattrocento al Settecento dialogano con la mostra temporanea dedicata a Ferruccio Mengaroni, figura centrale della tradizione pesarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro 2026: argilla e arte si incontrano a Casa Bucci Articoli correlati Leggi anche: Lerici Sub: arte e mare si incontrano nel nuovo laboratorio Due icone dell’arte contemporanea si incontrano all’ombra del VesuvioQuando l’arte attraversa decenni, stili e continenti per convergere in un unico luogo, accade qualcosa di straordinario. Una raccolta di contenuti su Casa Bucci Pesaro, l’artigianato artistico è tutto da raccontareOggi nuova tappa di Craft Surfing, progetto promosso da Cna Marche per andare a scoprire le realtà dove vince la manualità. Appuntamento dedicato a Casa Bucci ... msn.com Una mostra fa da filo conduttore per ritrovare l’identità pesareseE’ stata davvero un’idea geniale, quella di Viviana Bucci: dedicare una mostra contemporaneamente a due manifatture ceramiche di Pesaro, la storica Fabbrica Molaroni e la più recente Fabbrica Bucci. E ... ilrestodelcarlino.it