Emergenza abitativa in via Lucera scatta la raccolta fondi della Lega | Ossigeno a chi è senza casa e certezze

A seguito della crisi abitativa in via Lucera, la Lega ha avviato una raccolta fondi per sostenere le persone senza casa e senza certezze. Questa situazione rappresenta non solo un problema tecnico, ma anche un segnale di disattenzione nei confronti dei cittadini più vulnerabili, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un sostegno efficace a chi si trova in difficoltà.

"La crisi di via Lucera non è più solo un'emergenza tecnica o strutturale, ma è diventata il simbolo di una città in cui i cittadini vengono abbandonati nel momento del bisogno. Mentre l'amministrazione comunale resta arroccata nei palazzi, incapace di fornire risposte concrete, la rabbia degli.

