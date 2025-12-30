Emergenza abitativa in via Lucera scatta la raccolta fondi della Lega | Ossigeno a chi è senza casa e certezze
A seguito della crisi abitativa in via Lucera, la Lega ha avviato una raccolta fondi per sostenere le persone senza casa e senza certezze. Questa situazione rappresenta non solo un problema tecnico, ma anche un segnale di disattenzione nei confronti dei cittadini più vulnerabili, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire un sostegno efficace a chi si trova in difficoltà.
“La crisi di via Lucera non è più solo un’emergenza tecnica o strutturale, ma è diventata il simbolo di una città in cui i cittadini vengono abbandonati nel momento del bisogno. Mentre l'amministrazione comunale resta arroccata nei palazzi, incapace di fornire risposte concrete, la rabbia degli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Emergenza abitativa "Raccolta fondi. Mano tesa a chi è rimasto senza casa"
Leggi anche: Settantaquattro operai senza stipendio da due mesi, presidio di solidarietà: scatta la raccolta fondi
Paura in via Lucera, pareti lesionate scricchiolano e scatta l'alert: evacuate 12 famiglie; Via Lucera a Foggia, sciacalli dopo il cedimento del palazzo. Gli sfollati: Derubati e lasciati soli; Foggia:Paura e degrado in via Lucera evacuazioni, furti e famiglie allo stremo; Foggia, sgomberata una palazzina per rischio crollo.
Emergenza abitativa in via Lucera, scatta la raccolta fondi della Lega: "Ossigeno a chi è senza casa e certezze" - Gli avvocati leghisti Paglia e Ventura: "Davanti all'assenza totale di sussidi o aiuti immediati da parte del Comune abbiamo sentito il dovere morale di mobilitarci" ... foggiatoday.it
Emergenza abitativa, assegnati altri due alloggi, Natale più sereno per molte famiglie - Ieri, era toccato all’immobile di via Bronte a Palermo, nel quartiere popolare di Borgo Nuovo, essere assegnato a una nuova famiglia. blogsicilia.it
L’emergenza abitativa: aumento degli sfratti. Via al tavolo, regìa unica - Vecchie emergenze, come quella abitativa, aggravata dalla scarsità di alloggi pubblici e dall’aumento degli sfratti. ilgiorno.it
Il presidente di ERAP Marche Sergio Cinelli commenta positivamente l’annuncio dell’assessore Bugaro sulle risorse FESR per affrontare l’emergenza abitativa nelle Marche - facebook.com facebook
Cercare di lenire quanto più possibile il problema dell’emergenza abitativa Questo uno dei principali obbiettivi della Giunta Regionale #cresciamoinsieme x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.