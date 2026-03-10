bullismo e cyberbullismo contrasto alla violenza in un progetto per i giovani

A Poggibonsi, un progetto coinvolge giovani nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, puntando su attività di formazione e scambio tra pari. I partecipanti sono ragazzi che si confrontano e partecipano a incontri mirati per sviluppare consapevolezza e strategie di difesa. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani e a rafforzare la loro capacità di riconoscere e affrontare comportamenti violenti.

A Poggibonsi giovani protagonisti nel contrasto alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo, attraverso la formazione e il confronto tra pari. È questo l’obiettivo del progetto " Bev – Break End Violence ", promosso dall’associazione Rete Educare ai Diritti Umani (Redu) e patrocinato dal Comune di Poggibonsi, che ospiterà l’attività. Il progetto, finanziato con fondi europei, offre ai giovani del territorio un percorso gratuito di formazione per diventare ‘ youth leader ’, ovvero figure capaci a loro volta di parlare con altri giovani e promuovere la cultura del contrasto alla violenza. "Crediamo con forza nel progetto che è un’opportunità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

