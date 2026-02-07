lotta al bullismo comune e scuola affiancati

Ieri in Comune si è tenuta una cerimonia per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. Alla presenza di autorità come il Prefetto e il sindaco Vivarelli Colonna, le scuole di Grosseto hanno confermato il loro impegno contro il fenomeno. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e rafforzare la rete ’BullOut’ capeggiata dal Polo Bianciardi.

Ieri in Comune in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L’iniziativa, organizzata dalla presidente della Terza Commissione, Simonetta Baccetti, ha visto la presenza del Prefetto, del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, degli assessori Carla Minacci e Fabrizio Rossi e delle scuole grossetane che fanno parte della rete ’BullOut’, dove il Polo Bianciardi è capofila a livello provinciale. Nel corso dell’incontro è stato esposto il lavoro svolto nei tre anni sul tema del bullismo e del cyberbullismo, con l’intervento in sala degli studenti che hanno lavorato al progetto, parlando di indifferenza, silenzio e ricerca di aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la scuola e il Comune di Vigarano Mainarda e Terre del Reno, con l’obiettivo di contrastare il bullismo.

Gli studenti di alcune scuole italiane hanno deciso di scrivere le regole del rispetto.

NO AL BULLISMO CLERICALE: LA SCUOLA È LAICA

