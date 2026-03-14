Perugia giornata di caos sulle strade | diversi incidenti e tamponamenti

Venerdì 13 marzo, le strade di Perugia sono state teatro di numerosi incidenti e tamponamenti, causando disagi e rallentamenti al traffico. La città si è trovata a fare i conti con diverse situazioni di emergenza, che hanno coinvolto più veicoli lungo varie arterie principali. La situazione ha creato momenti di congestione e confusione in tutta l’area urbana.

L'ultimo si è verificato nella serata di venerdì sul raccordo Perugia-Bettolle. Le forze dell'ordine: "Meno distrazioni alla guida" Giornata di caos lungo le strade di Perugia dove, venerdì 13 marzo, si sono verificati diversi incidenti. Tre incidenti si sono verificati in E45, all'altezza del cantiere di Montebello, uno nel pomeriggio mentre gli altri due nella prima mattinata. Gli impatti non hanno causato particolari danni alle persone, ma il traffico ha risentito di rallentamenti. Nella serata di venerdì si è verificato un altro incidente all'interno della galleria dei Volumni, sul raccordo Perugia-Bettolle. Nonostante l'impatto, le persone coinvolte non hanno riportato lesioni gravi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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