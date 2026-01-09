Caos sulle strade tra Carso e città | ondata di incidenti chiusa l' autostrada

Nella mattinata del 9 gennaio, si sono verificati diversi incidenti tra il Carso e la città, causando disagi al traffico. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la gestione delle situazioni critiche. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di seguire le indicazioni delle autorità.

Nelle prime ore della mattinata di oggi 9 gennaio si sono verificati numerosi incidenti tra il Carso e la città. Le ragioni sono da imputare al ghiaccio formatosi nella notte lungo le strade, soprattutto sull'altipiano carsico. Il primo sinistro è avvenuto lungo il raccordo autostradale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Giornata di incidenti sulle strade aretine: investito pedone in città Leggi anche: Tra incidenti e Psa chiuso per vento, due giorni di caos sulle autostrade genovesi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strade vicinali nel caos, l’appello della Consulta - La Consulta di XII Morelli prosegue nella sua battaglia per migliorare la viabilità della frazione ma anche cercare di sistemare l’annosa problematica legata alla manutenzione delle strade di ... ilrestodelcarlino.it SABATO 10 BREVE APOLOGIA DEL CAOS PER ECCESSO DI TESTOSTERONE NELLE STRADE DI MANHATTAN Teatro Verdi di Casciana Terme ore 21:00 ASINCRONIA: Inverso e altre storie Teatro di Lari ore 21:30 Associazione Sartoria Car - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.