il destino degli sfollati senza casa 500 famiglie ipotesi residence a mineo

Centinaia di famiglie senza una casa. La Protezione civile ha contato 1.309 sfollati, quasi 500 nuclei familiari. La maggior parte di loro si trova ancora in cerca di una sistemazione stabile. La possibile soluzione potrebbe essere un residence a Mineo, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione resta tesa e molti attendono risposte concrete.

NISCEMI (Caltanissetta) Il censimento della Protezione civile segna 1.309 sfollati, poco meno di 500 famiglie. Se la zona rossa di Niscemi si ampliasse, e lo sarà visti i crolli di queste ore, si arriverà a 1600-1700 senzatetto, ovvero 600 famiglie. Dove andranno ad abitare? Al momento sono accampati da parenti e amici e 3-400 niscemesi stazionano su brandine presso il palazzetto dello sport e le palestre scolastiche. Quale futuro si può immaginare per loro? Qualcuno in questi giorni fa riferimento a una "new town" nella piana di Gela sull’esempio di quella de L’Aquila dopo il catastrofico terremoto 2009. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Niscemi, cresce il numero degli sfollati. L’esperto sul posto: «Il terreno si muove ancora»Intanto la frana di Niscemi non accenna a diminuire ed è tutt'ora in atto come ci ha confermato l'ingegnere niscemese Gianfranco Di Pietro. meridionews.it

