Perché l’Indonesia vuole triplicare le sue forze armate?

L’Indonesia ha deciso di aumentare le sue forze armate. Il governo ha annunciato di voler triplicare le spese e il numero di soldati in risposta alla crescente tensione nella regione. La mossa sorprende, considerando che il paese non è tradizionalmente coinvolto in grandi conflitti. La corsa al riarmo sta coinvolgendo molte nazioni, e anche l’Indonesia vuole rafforzarsi per proteggere i propri interessi e la sovranità. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli osservatori, che temono un’escalation nella zona.

Nella corsa al riarmo che sta coinvolgendo il mondo intero, oltre ai membri della Nato, agli Stati Uniti, al Giappone, a Russia e Cina, troviamo anche un Paese insospettabile: l’ Indonesia. I prodromi di un crescente ruolo delle forze armate di Jakarta sono visibili da almeno un anno, ossia da quando i legislatori della più grande democrazia del Sud Est Asiatico hanno approvato, nel 2025, l’emendamento di una legge del 2024 volta ad ampliare il raggio d’azione dell’apparato militare oltre la Difesa (fino a toccare anche gli affari civili). La novità, sostenuta dalla coalizione del presidente Prabowo Subianto, aveva scatenato non poche proteste per il timore di un ipotetico ritorno all’era dell’ex leader autoritario Suharto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

