La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta Così combattiamo il cibo spazzatura

A Faenza, il 13 marzo 2026, è stato condotto un sondaggio tra studenti per scoprire quale sia la merenda preferita a scuola. I risultati mostrano che molti ragazzi scelgono un panino con verdure e ricotta, piuttosto che snack industriali o merendine. Questa preferenza contrasta con le scelte più comuni tra gli adolescenti e mette in discussione le abitudini alimentari diffuse.

Faenza (Ravenna), 13 marzo 2026 – Qual è la merenda ideale per uno studente? E’ una sorpresa scoprire che per molti ragazzi non sia un hamburger, una merendina o gli snack industriali (cioè quello che viene comunemente denominato cibo spazzatura ), ma, per esempio, un panino con verdure e ricotta. Una merenda sana assemblata coi prodotti del territorio. A km 0. Dagli scarti del vino crea bende mediche e cosmetici: il trionfo di Federico agli Oscar Green 2026. “Esempio di economia circolare” L’Oscar Green con le merende sane e a chilometro zero. Si tratta del progetto che Andrea Savorani dell’Azienda Agricola Ca’ di Viazadur di Faenza (Ravenna) ha creato insieme a Coldiretti e agli studenti dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzatura” Articoli correlati Stop allo spreco in autogrill, dal panino invenduto al pasto solidale: il cibo verrà donato alla CaritasIl cibo non consumato al punto di ristoro Chef Express presso l’area di servizio Montefeltro Est (autostrada A14) sarà donato alle cucine... Leggi anche: Cibo spazzatura manda il cervello in tilt, l’effetto sulla memoria: lo studio