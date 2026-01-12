Sanità pubblica | più della metà degli italiani soddisfatti della qualità delle cure ma il 30 per centro costretto a ricorrere al privato per aggirare le liste d’attesa

Un’indagine Nomisma per UniSalute evidenzia che oltre la metà degli italiani sono soddisfatti delle cure pubbliche, ma il 30% ricorre al privato per le lunghe liste d’attesa. Il rapporto tra sanità pubblica e privata si sta consolidando, riflettendo le difficoltà di un sistema che, pur garantendo qualità, spesso non riesce a soddisfare tempestivamente le esigenze dei cittadini.

Un'indagine Nomisma per l'Osservatorio Sanità di UniSalute fotografa un disagio sempre più diffuso: il 30% degli italiani si è rivolto maggiormente alla sanità privata nell'ultimo anno, soprattutto a causa dei tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale. La qualità delle cure pubbliche resta apprezzata ma le difficoltà di accesso costringono sempre più cittadini a cercare alternative.

